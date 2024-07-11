В России этот автомобиль стал самым популярным в такси

«Автотека»: самым популярным автомобилем такси стал Hyundai Solaris

По данным экспертов сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», самым популярным автомобилем в такси оказался Hyundai Solaris.

Анализ данных о машинах, использовавшихся ранее в такси, показал, что в первом полугодии 2024 года Hyundai Solaris занимает лидирующее положение среди всех моделей, используемых в таксопарках. Доля автомобилей южнокорейских производителей составила более 20% в топ-10.

В пятерке лидеров также представлены Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Granta.

Специалисты отметили, что почти все модели из ведущей десятки являются лидерами продаж в различных сегментах автомобильного рынка России.

Выбор моделей для использования в такси зависит от региона: в Москве и Петербурге лидируют Hyundai Solaris и Kia Rio, а в регионах: Забайкальском и Приморском крае, Башкортостане, Кемеровской и Оренбургской области – предпочтение отдается таким моделям, как Nissan AD, Toyota Corolla, Toyota Prius, Renault Fluence и Lada Granta. В Орловской области же популярностью пользуются модели отечественного автопрома: Kalina, Granta и Priora.

Кстати, отечественные автомобили стали лидерами по числу угонов в России в 2023 году. Растет также число краж китайских авто, так как их становится все больше на рынке.

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Источник: «Лента.ру»