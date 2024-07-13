Угоняют прямо из двора — вот как это происходит! (видео)

Новосибирская полиция поймала двух молодых людей, укравших восемь мотоциклов

Сотрудники новосибирского угрозыска совместно с коллегами из отделов полиции № 7 «Ленинский» и № 8 «Кировский» вышли на след и задержали двоих местных жителей, подозреваемых в серии краж мотоциклов. Удалось установить, что за май и июнь молодые люди 18 и 20 лет от роду (старший – судим по уголовной статье) обходили по ночам дворы жилых домов, выискивая мотоциклы.

Найдя подходящий экземпляр, они просто выкатывали байк вручную с парковки. Потом они выставляли мотоцикл на продажу, «скидывали» его по низкой цене и тратили деньги на свои нужды.

«В настоящее время установлена причастность подозреваемых к хищению восьми двухколесных транспортных средств, а общая сумма причиненного владельцам ущерба составила свыше 1 млн рублей. Один мотоцикл, подготовленный для продажи, полицейские изъяли и вернули заявителю. Местонахождение остальных "железных коней" устанавливается», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Один из фигурантов находится под стражей, второй – под подпиской о невыезде. Расследование продолжается – возможно, украденных мотоциклов было больше...

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Источник: МВД Медиа