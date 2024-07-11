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Changan CS95 New
11 июля
Специально для россиян: популярный в РФ кроссовер оснастят «зимним» пакетом
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Эти 3 кроссовера появятся на рынке РФ летом — есть полноприводные модели

На рынке России появятся автоновинки лета 2024 года

Ситуация на автомобильном рынке России постоянно меняется, в первой половине текущего года цены на автомобили стабилизировались и даже пошли на снижение. Специалисты ожидают в 2024 году поступление новых моделей с оптимальным соотношением цена/качество. В кратком обзоре несколько интересных новинок, достойных внимания.

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ГИД ПО КАСКО

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Кроссовер Evolute i-Space – стоимость этого автомобиля от марки Evolute стартует от 3,36 млн рублей. Этот семиместный гибрид представлен в версии с электромотором мощностью 178 л.с. и двигателем объемом 1,5 л мощностью 110 л.с. Автомобиль получил богатое оснащение.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Внедорожник Haval H9 нового поколения – у этой новинки полный привод, а дорожный просвет составляет 224 миллиметра. В салоне три ряда кресел. Китайский полноприводник получил дизельный мотор объемом 2,4 л мощностью 184 л.с. и бензиновый мощностью 218 л.с. Цены на новинку пока неизвестны, их объявят ближе к старту продаж, ожидается, что цена будет стартовать от 4,5 млн рублей.

Haval H9
Haval H9

Кроссовер Forthing T5 – цены на эту бюджетную модель будут стартовать от 1,9 млн рублей. Автомобиль оснащен турбодвигателем мощностью 144 л.с., он работает в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Уже в базовой комплектации есть подогрев сидений, отделка экокожей, русифицированная мультимедийная система, камера заднего вида.

Forthing T5
Forthing T5
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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: 74.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Evolute | Haval | Wikimedia
Количество просмотров 2
11.07.2024
Фото:Depositphotos | Evolute | Haval | Wikimedia
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