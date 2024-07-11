Эти 3 кроссовера появятся на рынке РФ летом — есть полноприводные модели

На рынке России появятся автоновинки лета 2024 года

Ситуация на автомобильном рынке России постоянно меняется, в первой половине текущего года цены на автомобили стабилизировались и даже пошли на снижение. Специалисты ожидают в 2024 году поступление новых моделей с оптимальным соотношением цена/качество. В кратком обзоре несколько интересных новинок, достойных внимания.

Кроссовер Evolute i-Space – стоимость этого автомобиля от марки Evolute стартует от 3,36 млн рублей. Этот семиместный гибрид представлен в версии с электромотором мощностью 178 л.с. и двигателем объемом 1,5 л мощностью 110 л.с. Автомобиль получил богатое оснащение.

Evolute i-Space

Внедорожник Haval H9 нового поколения – у этой новинки полный привод, а дорожный просвет составляет 224 миллиметра. В салоне три ряда кресел. Китайский полноприводник получил дизельный мотор объемом 2,4 л мощностью 184 л.с. и бензиновый мощностью 218 л.с. Цены на новинку пока неизвестны, их объявят ближе к старту продаж, ожидается, что цена будет стартовать от 4,5 млн рублей.

Haval H9

Кроссовер Forthing T5 – цены на эту бюджетную модель будут стартовать от 1,9 млн рублей. Автомобиль оснащен турбодвигателем мощностью 144 л.с., он работает в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Уже в базовой комплектации есть подогрев сидений, отделка экокожей, русифицированная мультимедийная система, камера заднего вида.

Forthing T5

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Источник: 74.ru