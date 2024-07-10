В Россию привезли надежный семейный европейский кроссовер по доступной цене

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от ₽3,4 млн

В России возобновились массовые поставки новых Skoda Kodiaq по альтернативным каналам. Популярный в РФ автомобиль продается в версиях 2023 и 2024 годов выпуска, цены на него начинаются от 3 376 866 рублей. За эту сумму, включающую в себя все сопутствующие расходы, новый 7-местный Kodiaq 2023 года выпуска готов привезти под заказ дилер из Благовещенска. Предлагается переднеприводная версия для китайского рынка, оснащенная 2,0-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом DSG.

Skoda Kodiaq

Автомобиль продается в богатой комплектации, включающей панорамную крышу с люком, светодиодные фары, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель и прочее.

Также предлагается версия с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., сопряженным с тем же 7-ступенчатым роботом. Привод передний. Дилер из Набережных Челнов готов привезти такой автомобиль под заказ за 3 753 611 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq

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Источник: Автоновости дня