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В Россию привезли надежный семейный европейский кроссовер по доступной цене

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от ₽3,4 млн

В России возобновились массовые поставки новых Skoda Kodiaq по альтернативным каналам. Популярный в РФ автомобиль продается в версиях 2023 и 2024 годов выпуска, цены на него начинаются от 3 376 866 рублей. За эту сумму, включающую в себя все сопутствующие расходы, новый 7-местный Kodiaq 2023 года выпуска готов привезти под заказ дилер из Благовещенска. Предлагается переднеприводная версия для китайского рынка, оснащенная 2,0-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом DSG.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
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Премиум-кроссовер по цене Весты — стоит ли брать

Автомобиль продается в богатой комплектации, включающей панорамную крышу с люком, светодиодные фары, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель и прочее.

Также предлагается версия с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., сопряженным с тем же 7-ступенчатым роботом. Привод передний. Дилер из Набережных Челнов готов привезти такой автомобиль под заказ за 3 753 611 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: Автоновости дня

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
10.07.2024
Фото:«За рулем»
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Отзывы о Skoda Kodiaq ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-7