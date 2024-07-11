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В России изменились цены на три отечественных кроссовера

Три кроссовера марки Evolute в июле подорожали в России на 120-300 тыс. рублей

Компания «Моторинвест», которая производит в Липецке автомобили марки Evolute, изменила цены на три свои модели: кроссоверы i-Joy, i-Sky и i-Jet. Машины подорожали из-за уменьшения прямой скидки.

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Скидку на Evolute i-Jet понизили на 120 тыс. рублей, на i-Joy – на 175 тыс. рублей, на i-Sky – на 300 тыс. рублей. В итоге Evolute i-Joy стоит сейчас 3,84 млн рублей; Evolute i-Sky – 4,455 млн рублей; Evolute i-Jet – 6,31 млн рублей.

Evolute i-Jet
Evolute i-Jet

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Evolute
11.07.2024
Фото:Depositphotos | Evolute
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