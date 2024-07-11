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Нетрезвая мамаша с грудным ребенком влетела в столб (видео)

В Томской области задержали пьяную женщину с грудным ребенком, совершившую ДТП

В дежурную часть города Стрежевой на севере Томской области поступило сообщение о ДТП. Очевидец рассказал, что на проспекте Нефтяников автомобиль Kia врезался в металлический столб со знаком зарядки для электромобилей.

Полицейские в срочном порядке прибыли на место происшествия и обнаружили за рулем искомого авто 35-летнюю местную жительницу вместе с грудным ребенком – он, к счастью, не пострадал.

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«В ходе беседы с женщиной-водителем полицейские заметили у нее внешние признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом ею воздухе 0,65 мг/л этилового спирта. Инспекторы ДПС составили в отношении нарушительницы административные протоколы по части 1 статьи 12.8 и статье 12.33 КоАП РФ, а ее транспортное средство поместили на специализированную стоянку», – сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Теперь с мамашей будет разбираться суд. Кроме того, решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию ребенка – материалы решено отправить в комиссию по делам несовершеннолетних.

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Источник: МВД Медиа

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Количество просмотров 1
11.07.2024
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