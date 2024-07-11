В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно!

Автомобили Maxus попадут в Россию и Белоруссию под маркой Avior уже в 2024 году

С конца 2024 года в Россию и Республику Беларусь начнут поставлять легкие коммерческие автомобили под брендом Avior. По факту же это машины марки Maxus, ныне принадлежащей китайцам, а Avior – бренд компании «КФ-Авто» из РБ, которая занимается собственным мелкосерийным производством автобусов с китайским дизелем Weichai.

Но в Россию и Белоруссию попадут именно «Максусы», пусть и под другой маркой: Maxus V90 получит название Avior V90, а более компактный Maxus G10 – Avior G10. Даже с индексами мудрствовать не стали.

V90 имеет размеры 5940 x 2062 x 2555 мм и объем грузового отсека 12 куб.м. В конкурентах – Renault Master, VW Crafter, Citroen Jumper и Ford Transit. Ориентир цены – 4,93-4,99 млн рублей

Сейчас идет сертификация обеих моделей по правилам ЕАЭС. Заметим, что обе модели имеют как грузовое, так и пассажирское исполнение, и на сайте «КФ-Авто» уже есть страница о микроавтобусе Avior-Меркурий, он же «старший» Maxus V90. Есть вероятность, что белорусский производитель наладит у себя сборку таких машин.

G10 – более компактный (5168 x 1980 x 1928 мм, 5,2 кубометра), аналоги – VW Transporter, Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert. Цена – около 3,93-3,99 млн рублей

Интересно, что 2000-х с брендом Maxus пыталась дружить «Группа ГАЗ» – в 2006-2009 годах компании даже принадлежали права на эту (изначально британскую!) марку. У нас хотели наладить производство, а также заимствовать часть компонентов для собственных новых моделей. Но в России грянул кризис, и Maxus достался китайскому концерну SAIC.

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Источник: Китайские автомобили, Автопоток