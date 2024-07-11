Россияне по достоинству оценили эти автомобили: продажи взлетели на 85%
Продажи пикапов в первой половине текущего года в России выросли на 85% относительно аналогичного периода 2023 года, составив 12 260 единиц. За июнь продажи пикапов увеличились на 62,9%: за прошлый месяц в стране было продано 2214 новых авто с таким типом кузова.
Лидирует в июне китайский Great Wall Poer (продано 376 штук). УАЗ Пикап также набрал популярность: в июне было продано 347 машин. На третьем месте Sollers ST6 (он же JAC T6) – продано 259 единиц.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.
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Источник: агентство «Автостат»
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?