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Волк в овечьей шкуре: этот старичок в состоянии «наказать» многие именитые спорткары

Plymouth GTX 1969 года с начинкой от Dodge Viper выставили на аукцион

На первый взгляд, этот Plymouth GTX 1969 года выпуска – классический масл-кар, символ американской автоиндустрии прошлого века. Но под капотом этого старичка скрывается настоящий зверь – 10-цилиндровый двигатель от Dodge Viper, превращающий ретрокупе в ураган на колесах.

Plymouth GTX 1969
Plymouth GTX 1969

История этого необычного проекта началась в 2010 году, когда классический Plymouth GTX подвергся тотальной перестройке. Вместо стандартного V8 под капот установили 8,3-литровый монстр от Viper, дополненный нагнетателем для пущей ярости.

Plymouth GTX 1969
Plymouth GTX 1969
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Модернизации подверглись и все сопутствующие системы: топливная, охлаждения и выхлопная. В итоге этот «пенсионер» способен выдать порядка 700 л. с.

Но мощность – ничто без контроля. Именно поэтому вместе с двигателем от Viper перекочевала и его верная спутница – 6-ступенчатая механическая коробка передач. Укрощать этот табун лошадиных сил призвана полностью переработанная ходовая часть с компонентами Magnum Force, тормозная система Wilwood с шестипоршневыми суппортами и 18-дюймовые колесные диски, обутые в цепкую резину.

Plymouth GTX 1969
Plymouth GTX 1969

Внешне автомобиль также претерпел изменения, но сохранил свой классический шарм. Кузов усилили для лучшей управляемости и перекрасили в ярко-синий цвет, который выгодно подчеркивает мускулистые формы купе.

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Интерьер Plymouth GTX также претерпел значительные изменения. Спортивные кресла с интегрированными подголовниками, позаимствованные у Dodge Viper, перетянуты дорогой кожей и алькантарой. Классическую переднюю панель украшают новые приборы в винтажном стиле, гармонично сочетающиеся с современным селектором КП и аудиосистемой Pioneer.

Интерьер Plymouth GTX 1969
Интерьер Plymouth GTX 1969

Этот уникальный автомобиль – настоящий шедевр автомобильного тюнинга, в котором гармонично сочетаются классический стиль и бескомпромиссная мощь. Неудивительно, что на недавнем аукционе торги за него достигли отметки в 40 000 долларов всего за три дня до окончания. И это при том, что пробег автомобиля составляет всего 17 тысяч километров.

Интерьер Plymouth GTX 1969
Интерьер Plymouth GTX 1969

Источник: Bring a Trailer

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Фото:Bring a Trailer
Количество просмотров 5
13.07.2024
Фото:Bring a Trailer
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