В такси растет кадровый голод – цифры поражают
В российской сфере таксомоторных перевозок не хватает примерно 500-700 тысяч сотрудников, сообщает источник. При этом в Москве примерно 50% таксистов – это выходцы из стран Средней Азии.
В то же время ВЦИОМ приводит такие данные: среди россиян только 19% готовы работать в такси или иметь такой заработок в качестве дополнительного. А 81% вообще не рассматривают возможность работы в этой сфере. Есть интересная цифра и по клиентам: 66% опрошенных подтверждают, что заметили серьезный рост цен на услуги такси.
Помимо низкого престижа профессии, есть и еще одна причина нехватки (а точнее – оттока) кадров из бизнеса такси – это падение доходов. Причем средняя зарплата водителя по России не так уж низка – по данным hh.ru, за 2023 год она составила 105 тысяч рублей в месяц. В городах-милионниках чуть меньше – 95 тысяч рублей. А больше всего получают таксисты в ЯНАО – 150 тысяч рублей.
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Источник: Ведомости
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