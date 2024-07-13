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Популярный у россиян японский кроссовер получил более проходимую версию

Nissan Rogue (X-Trail) получил внедорожную модификацию Rock Creek

Nissan Rogue, известный за пределами Северной Америки как Nissan X-Trail, обзавелся внедорожной модификацией, призванной расширить горизонты для любителей активного образа жизни.

Rogue Rock Creek получил ряд визуальных и технических усовершенствований, которые делают его заметным игроком в сегменте кроссоверов с внедорожными амбициями.

Nissan Rogue Rock Creek
Nissan Rogue Rock Creek
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ГИД ПО КАСКО

Первое, что бросается в глаза – это агрессивная решетка радиатора с оригинальным рисунком, подчеркивающая внедорожный потенциал автомобиля. Дополняют образ специальные шины с более глубоким протектором, гарантирующими уверенное сцепление с любым типом дорожного покрытия. Цветовая палитра включает в себя как классические белый, черный и серый цвета, так и яркий и запоминающийся цвет Baja Storm, идеально подходящий для любителей приключений.

Nissan Rogue Rock Creek
Nissan Rogue Rock Creek

Интерьер Nissan Rogue Rock Creek продолжает тему спортивной элегантности. Оранжевая контрастная строчка на сиденьях и аналогичного цвета шильдик Nissan на руле добавляют салону нотку эксклюзивности. Аналоговая приборная панель сочетается с современной информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым центральным экраном, обеспечивая водителю максимальный комфорт и удобство управления.

Интерьер Nissan Rogue Rock Creek
Интерьер Nissan Rogue Rock Creek

Под капотом Nissan Rogue Rock Creek скрывается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 204 л. с., выдающий 305 Нм крутящего момента. В паре с ним работает вариатор Xtronic и система полного привода, гарантирующие плавное ускорение и уверенное прохождение поворотов на любой скорости.

Премиум-кроссовер по цене Весты — стоит ли брать

Однако главная особенность Rock Creek – это его адаптивная подвеска, разработанная специально для преодоления бездорожья. Она подстраивается под дорожные условия, обеспечивая комфортную езду как на асфальте, так и на грунтовке. Система помощи спуска с горы добавляет уверенности при движении по крутым склонам, а новый внедорожный режим для системы камер кругового обзора обеспечивает водителю максимальный обзор даже на самых сложных участках пути.

Продажи Nissan Rogue Rock Creek стартуют до конца лета, точная дата пока не объявлена. Цена также пока держится в секрете, но, судя по всему, новинка будет стоить несколько дороже стандартной версии Nissan Rogue.

Источник: IXBT

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 2
13.07.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

-2