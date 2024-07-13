«Закипел» мотор: разбираемся в причинах и устраняем проблему вместе с экспертом
Перегрев двигателя автомобиля может произойти из-за ряда причин, но две основные – это некачественный антифриз или поврежденный радиатор охлаждения. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.
«Основная – был залит некачественный антифриз или его ресурс исчерпан, превышен интервал замены жидкости. Еще одна причина – радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе», – перечислил собеседник издания.
По словам Гомана, чаще всего повреждаются, дают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов. В итоге жидкость уходит, и возникает риск закипания мотора, констатирует Гоман.
Чтобы предотвратить подобные ситуации, нужно каждые два-три года промывать радиатор. Для этого нужно разобрать переднюю часть автомобиля и снять бампер, после этого можно извлечь радиатор и промыть его. Автовладельцы, как правило, приезжают на сервис уже с поломкой, и чаще всего система охлаждения дает сбой именно в жару, так как в разы возрастает нагрузка.
В современных автомобилях кроме радиатора охлаждения двигателя предусмотрены дополнительные радиаторы: теплообменники, масляные радиаторы – интеркулеры для системы охлаждения турбины, блока и других элементов. Если в любом из перечисленных элементов возникнет неисправность, теплообмен нарушится и как следствие – мотор перегреется, подытожил Гоман.
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Источник: Газета.Ru
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