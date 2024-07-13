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«Закипел» мотор: разбираемся в причинах и устраняем проблему вместе с экспертом

Эксперт Гоман назвал 2 основные причины перегрева двигателя автомобиля

Перегрев двигателя автомобиля может произойти из-за ряда причин, но две основные – это некачественный антифриз или поврежденный радиатор охлаждения. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

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«Основная – был залит некачественный антифриз или его ресурс исчерпан, превышен интервал замены жидкости. Еще одна причина – радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе», – перечислил собеседник издания.

По словам Гомана, чаще всего повреждаются, дают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов. В итоге жидкость уходит, и возникает риск закипания мотора, констатирует Гоман.

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Чтобы предотвратить подобные ситуации, нужно каждые два-три года промывать радиатор. Для этого нужно разобрать переднюю часть автомобиля и снять бампер, после этого можно извлечь радиатор и промыть его. Автовладельцы, как правило, приезжают на сервис уже с поломкой, и чаще всего система охлаждения дает сбой именно в жару, так как в разы возрастает нагрузка.

В современных автомобилях кроме радиатора охлаждения двигателя предусмотрены дополнительные радиаторы: теплообменники, масляные радиаторы – интеркулеры для системы охлаждения турбины, блока и других элементов. Если в любом из перечисленных элементов возникнет неисправность, теплообмен нарушится и как следствие – мотор перегреется, подытожил Гоман.

Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
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13.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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