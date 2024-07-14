Эти неисправности «робота» встречаются чаще всего

Автоэксперт назвал 5 самых частых поломок роботизированной коробки передач

Роботизированные коробки передач являются сложными, но надежными агрегатами, отметил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Но в них есть несколько узлов, которые ломаются чаще всего.

Среди самых частых поломок робота эксперт назвал износ и пробуксовку сцепления. Это нередко происходит при агрессивной езде и частых стартах-остановках. Из-за удара или неправильной эксплуатации может повредиться механизм переключения, а также актуаторы. Они отвечают за включение и выключение сцепления и переключение передач, пояснил специалист.

Еще он отметил, что гидроцилиндры, отвечающие за переключение передач в роботах, могут потерять герметичность или заклинить. А из-за износа или перегрева может выйти из строя гидронасос.

Агрессивный стиль вождения повышает нагрузку на любую трансмиссию и ускоряет износ ее составляющих, рассказал Стрельбицкий. Но повышенный износ сцеплений происходит и при медленной езде, со скоростями до 6 км в час. При таких скоростях происходит постоянная пробуксовка фрикционов (элементы, выполняющие функцию сцепления между передачами), и они могут быстро поломаться.

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Источник: Газета.Ru