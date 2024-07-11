Специально для россиян: популярный в РФ кроссовер оснастят «зимним» пакетом

Кроссовер Changan CS95 New выйдет на рынок России с пакетом теплых опций

Китайский кроссовер Changan CS95 New получит новую комплектацию Tech специально для российского рынка. Речь идет о пакете теплых опция, об этом рассказал источник, знакомый с планами автопроизводителя.

Флагманский кроссовер CS95 New вышел на российский рынок еще в октябре 2023 года. Автомобиль доступен в России в двух комплектациях: DLX и Black Edition. Но теперь кроссовер получит еще и третий вариант Tech. На официальном ресурсе Changan представлена дорестайлинговая версия CS95, но она не получит теплого пакета.

Changan CS95 New

Ключевым отличием новой комплектации будет пакет теплых опций, кроме обогрева наружных зеркал, автомобиль получит обогрев рулевого колеса, передних кресел и ветрового стекла.

До этого функцию подогрева передних кресел и руля сотрудники дилерских центров предлагали только в качестве дополнительной опции. Отмечается, что зимний пакет, это эксклюзивное предложение специально для россиян.

Changan CS95 New

Пока нет точной информации о выходе на рынок России кроссовера Changan CS95 New с обогревом. Что касается цены, очевидно, что она будет выше стандартного варианта.

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Источник: китайские-автомобили.рф