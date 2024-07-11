#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Changan CS95 New
11 июля
Специально для россиян: популярный в РФ кроссовер оснастят «зимним» пакетом
Кроссовер Changan CS95 New выйдет на рынок...
Просмотр 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу прошел в дружеской атмосфере
11 июля
Просмотр 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу прошел в дружеской атмосфере
На матч Нидерланды – Румыния собрались звезды...
Шкуматов: законопроект о сокрытии номеров нуждается в доработке
11 июля
Шкуматов: законопроект о сокрытии номеров нуждается в доработке
Госдума усилит ответственность водителей,...

Специально для россиян: популярный в РФ кроссовер оснастят «зимним» пакетом

Кроссовер Changan CS95 New выйдет на рынок России с пакетом теплых опций

Китайский кроссовер Changan CS95 New получит новую комплектацию Tech специально для российского рынка. Речь идет о пакете теплых опция, об этом рассказал источник, знакомый с планами автопроизводителя.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Флагманский кроссовер CS95 New вышел на российский рынок еще в октябре 2023 года. Автомобиль доступен в России в двух комплектациях: DLX и Black Edition. Но теперь кроссовер получит еще и третий вариант Tech. На официальном ресурсе Changan представлена дорестайлинговая версия CS95, но она не получит теплого пакета.

Changan CS95 New
Changan CS95 New

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Ключевым отличием новой комплектации будет пакет теплых опций, кроме обогрева наружных зеркал, автомобиль получит обогрев рулевого колеса, передних кресел и ветрового стекла.

До этого функцию подогрева передних кресел и руля сотрудники дилерских центров предлагали только в качестве дополнительной опции. Отмечается, что зимний пакет, это эксклюзивное предложение специально для россиян.

Changan CS95 New
Changan CS95 New

Пока нет точной информации о выходе на рынок России кроссовера Changan CS95 New с обогревом. Что касается цены, очевидно, что она будет выше стандартного варианта.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: китайские-автомобили.рф

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Changan
11.07.2024
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan CS95

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв