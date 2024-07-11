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С доставкой на дом: в России вырос спрос на услуги перегонщиков автомобилей

Россияне стали чаще пользоваться услугами специалистов по перегону автомобилей

В России к середине лета спрос на услуги перегонщиков автомобилей вырос в 1,5 раза. Такие данные озвучили специалисты сервиса «Авито Услуги», отметившие рост спроса на специалистов этой сферы у жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Тюменской области.

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В частности, согласно данным аналитиков «Авито Услуги», спрос на экспертов в данном направлении у жителей этих регионов вырос на 24% и 31% соответственно.

«В разгар лета югорчане стали интересоваться услугами специалистов по перегону автомобилей на 24% чаще, чем в июне 2023 года. У тюменцев же интерес только за последние полгода вырос на 31%», – уточнили специалисты сервиса.

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Отмечается, что такие исполнители помогают перевозить авто между городами России, а также приобретать и ввозить иномарки из-за границы. На фоне возросшего спроса в ХМАО количество предложений по услуге перевозки выросло на 40% с начала года, а в Тюменской области – на 23%.

Отмечается, что автовладельцы стали чаще пользоваться услугами, связанными с получением детальной информации по разъяснению сертификации автомобилей (+50%). Кроме того, в летний период на 25% выросло количество предложений по услуге перевозки авто на платформе «Авито».

Жители предпочитают такие иномарки, как Kia Rio и Hyundai Solaris. Из продукции отечественного автопрома наибольшим спросом пользуются Chevrolet Niva и Lada Niva 4×4. Российские внедорожники импонируют своей утилитарностью, ремонтопригодностью и достойными внедорожными характеристиками.

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Источник: ura.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
11.07.2024
Фото:Depositphotos
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