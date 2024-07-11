Китайский производитель планирует выпуск 544-сильного полноприводного спорткара

Бренд MG презентовал напоминающий внешне Porsche 911 спорткар Cyber GTS

Британский производитель MG (принадлежит китайской компании SAIC) представил новый электрический спорткар Cyber GTS. О новинке написали китайские СМИ.

MG Cyber GTS

MG Cyber GTS представляет собой двухдверное купе, передняя часть которого дизайном очень напоминает модель MG Cyberster. В частности, у спорткара аналогичный дизайн фар, такие же воздухозаборник и бампер с вентиляционными отверстиями для лучшего отвода тепла. При этом крыша автомобиля жесткая в отличие от мягкого верха у Cyberster.

MG Cyber GTS

СМИ Китая пишут, что автомобиль внешне очень похож на Porsche 911 из-за низкого силуэта и широких задних колесных арок. В MG называют автомобиль концептом, но не исключено, что наладят его серийное производство, судя по традиционным зеркалам бокового обзора вместо камер. Не исключено, что его выпуск начнется уже в 2025 году.

MG Cyber GTS

Отмечается, что новинка получит три модификации, из них две с задним приводом, моторы –мощностью 314 л. с. или 340 л. с. Топовый вариант с полным приводом оснастят двумя двигателями совокупной мощностью 544 л. с. – передний выдает 204 л. с., задний – 340 л. с.

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Источник: carnewschina.com