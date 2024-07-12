Новый Dacia Duster получил грустную «тройку» в краш-тесте Euro NCAP
В краш-тесте Euro NCAP новый Dacia Duster получил всего три звезды, в основном, из-за скудного набора вспомогательных систем безопасности. В отличие от некоторых более дорогих конкурентов, а Duster ставят ценовую доступность в центр стратегии продаж, подчеркивая, что его клиентам не нужна «армада» вспомогательных систем.
Тем не менее, автомобиль оснащен автономными системами экстренного торможения, системами удержания полосы движения и другими обязательными для рынка ЕС функциями.
При тестировании уровень защиты взрослых пассажиров составил 70%. Основными проблемами были неудовлетворительные результаты при фронтальных столкновениях, где риск повреждения грудной клетки водителя оценивается как высокий, а также при боковых столкновениях, где ремни безопасности показали себя недостаточно эффективно.
Защита пассажиров-детей оценена на уровне 84%, что показывает, что автомобиль обеспечивает хорошую безопасность для детей. Однако при тестировании защиты пешеходов автомобиль получил оценку лишь 60%, что свидетельствует о том, что еще есть что совершенствовать.
Специалисты отмечают, что Dacia Duster не может предложить высокий уровень защиты, но все же необходимую безопасность обеспечивает. Покупателям стоит учитывать, что есть альтернативные варианты с более высокими показателями, но и стоить такие машины будут гораздо дороже.
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Источник: Euro NCAP
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Отзывы о Renault Duster ()
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету