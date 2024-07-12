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Новый Dacia Duster получил грустную «тройку» в краш-тесте Euro NCAP

В краш-тесте Euro NCAP Dacia Duster получил 3 звезды из-за систем безопасности

В краш-тесте Euro NCAP новый Dacia Duster получил всего три звезды, в основном, из-за скудного набора вспомогательных систем безопасности. В отличие от некоторых более дорогих конкурентов, а Duster ставят ценовую доступность в центр стратегии продаж, подчеркивая, что его клиентам не нужна «армада» вспомогательных систем.

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Тем не менее, автомобиль оснащен автономными системами экстренного торможения, системами удержания полосы движения и другими обязательными для рынка ЕС функциями.

При тестировании уровень защиты взрослых пассажиров составил 70%. Основными проблемами были неудовлетворительные результаты при фронтальных столкновениях, где риск повреждения грудной клетки водителя оценивается как высокий, а также при боковых столкновениях, где ремни безопасности показали себя недостаточно эффективно.

Назвали цены на Duster нового поколения

Защита пассажиров-детей оценена на уровне 84%, что показывает, что автомобиль обеспечивает хорошую безопасность для детей. Однако при тестировании защиты пешеходов автомобиль получил оценку лишь 60%, что свидетельствует о том, что еще есть что совершенствовать.

Специалисты отмечают, что Dacia Duster не может предложить высокий уровень защиты, но все же необходимую безопасность обеспечивает. Покупателям стоит учитывать, что есть альтернативные варианты с более высокими показателями, но и стоить такие машины будут гораздо дороже.

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Источник: Euro NCAP

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Алексеева Елена
Фото:Motor1
12.07.2024
Фото:Motor1
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Отзывы о Renault Duster ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+17