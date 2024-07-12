Депутат объяснил, что скручивание пробега - это прямой путь к авариям

«Известия»: Госдума хочет ввести наказание за скручивание пробега автомобиля

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный попросил главу Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева ввести наказание за измененный показатель пробега на автомобилях.

Поводом для его обращения послужили многочисленные жалобы от населения и тревога представителей автомобильного сообщества.

В 2023 году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) даже разработала законопроект о наложении штрафов на физических лиц за скручивание пробега до 300 тысяч рублей, а на юридических лиц - до 1 миллиона. Но данный законопроект до Госдумы так и не дошел.

Выборный утверждает, что измененный показатель пробега не только является мошенничеством, но и приводит к аварийным ситуациям на дорогах. Если владелец неправильно оценивает изношенность своего автомобиля, он ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других людей. Ведь большая часть плановых работ на автосервисе завязана на замену узлов и деталей, которые имеют свой срок.

По мнению депутата, около половины автомобилей на вторичном рынке имеют измененный пробег; согласно оценкам РОАД, таких машин около 40%. Годовой ущерб владельцам автомобилей и участникам рынка от действий мошенников оценен в 525 миллиардов рублей. Политик утверждает, что необходимо ввести такие меры, чтобы злоумышленник понимал, что измененный пробег — это серьезное нарушение, за которое придется заплатить штраф, который многократно превысит прибыль от продажи авто с фальшивыми показаниями.

Выборный также отметил, что действия нечестных продавцов причиняют ущерб и дилерам: они выставляют автомобили, принятые по трейд-ину, на продажу, а в случае выявления измененного пробега покупатель имеет право предъявить им иск, расторгнуть контракт и потребовать компенсацию.

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Источник: «Известия»