Аналитики перечислили все плюсы и минусы популярных онлайн-площадок по продаже авто

В Роскачестве рассказали, на каких площадках надежнее всего покупать автомобили

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества и Союза автодилеров провели исследование качества и достоверности информации в объявлениях о продаже автомобилей на интернет-ресурсах.

Поводом к исследованию стал тот факт, что большая часть российских автовладельцев (75%) не доверяет автодилерам и предпочитает приобретать машины на вторичном рынке у частных лиц – такой вывод сделали специалисты «Росгосстрах Банка» и банка «Открытие».

С целью оценки возможных рисков столкнуться с недобросовестными автодилерами эксперты проанализировали процесс регистрации и модерации новых дилеров, объявления, оценили работу службы поддержки и проверили площадки на доступность для слабовидящих пользователей. В анализ вошли 90 объявлений на онлайн-площадках (Авито Авто, Авто.ру и Дром) по всей России. Кроме того, эксперты лично посетили 45 автодилеров в Москве.

На всех исследованных площадках для автодилеров есть возможность самостоятельной регистрации. Этот статус вызывает определенное доверие у покупателей, но перекупщики тоже могут зарегистрироваться как автодилеры. Такие продавцы могут завышать цены и размещать заведомо недостоверную информацию. Этот факт вызывает у покупателей негатив, который проецируется и на добросовестных автодилеров.

Для снижения подобных рисков на всех площадках есть механизмы проверки цены. Например, Авто.ру проверяет автодилера на чистоту – реальный это автосалон или просто юрлицо, продающее автомобили. Авито Авто требует верификации личности и юрлица несколькими способами, включая проверку паспорта, водительских прав, Tinkoff / Sber / Alfa ID, Госуслуг и реквизиты ИП. У Дрома нет особых механизмов проверки на этапе регистрации, пользователь заполняет стандартную информацию для активации профиля.

Отмечается, что все онлайн-площадки предоставляют новым пользователям стандарты по размещению объявлений и блокируют за их несоблюдение, вплоть до удаления аккаунтов. Авто.ру и Авито Авто подробно описывают правила пользования и поведения на площадке, знакомят с мерами воздействия в случае нарушений пользователями. На Авто.ру имеются пользовательское и лицензионное соглашения.

При онлайн-проверке объявлений на всех площадках выяснилось, что порядка 80% дилеров выкладывали полный перечень необходимых снимков транспортного средства (фото спереди, под углом, сзади, сбоку, приборная панель, передние и задние сиденья). Наибольший показатель у Дрома – 88% дилеров публиковали все необходимые фотографии.

Все автодилеры предоставляют скидки по трейд-ин и при оформлении кредита. Также эксперты проверили приложения на доступность для слабовидящих пользователей. По совокупности всех критериев выяснилось:

Авто.ру и Авито Авто предоставляют подробные инструкции по совершению сделки с автомобилем «На заказ», с описанием условий импорта и возможных рисков;

на Дроме в объявлениях зафиксировано максимальное соответствие фото методике исследования;

объявления на всех онлайн-площадках содержат достоверную информацию об автомобилях, включая марку, модель, пробег и другие параметры;

все объявления прошли проверку на отсутствие рекламных материалов, телефонных номеров и данных, противоречащих основной информации.

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Источник: rg.ru