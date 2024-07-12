Произошло столкновение трамваев: что известно о страшной аварии в Златоусте
В Златоусте произошло ДТП с двумя трамваями, в нем погибла женщина-пешеход и пострадали вагоновожатый и шесть пассажиров. По предварительной информации, один трамвай на ходу въехал в другой, к чему могла привести неисправность тормозов.
Уточняется, что ДТП произошло в 11:35 на проспекте Гагарина. После столкновения трамваев, один из них насмерть сбил пожилую женщину.
Также были травмированы водитель трамвая и шесть пассажиров. Все пострадавшие взрослые, они госпитализированы.
На месте аварии работает полиция, устанавливая все обстоятельства инцидента.
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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области
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