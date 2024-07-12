#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Tharu
12 июля
Популярный Volkswagen в «люксовой» комплектации теперь в России: известна цена
Дилеры привезли в РФ новый Volkswagen Tharu в...
Бывший завод Hyundai работает уже полгода – рассказываем, как там дела
12 июля
Бывший завод Hyundai работает уже полгода – рассказываем, как там дела
В первом полугодии 2024 года «АГР» произвел...
Hyundai Custin
12 июля
170-сильный семейный корейский минивэн с богатым оснащением заметно подешевел
Дилеры привезли в Россию новые минивэны Hyundai...

Произошло столкновение трамваев: что известно о страшной аварии в Златоусте

В Златоусте при столкновении трамваев погибла женщина и пострадали семь человек

В Златоусте произошло ДТП с двумя трамваями, в нем погибла женщина-пешеход и пострадали вагоновожатый и шесть пассажиров. По предварительной информации, один трамвай на ходу въехал в другой, к чему могла привести неисправность тормозов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Уточняется, что ДТП произошло в 11:35 на проспекте Гагарина. После столкновения трамваев, один из них насмерть сбил пожилую женщину.

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Также были травмированы водитель трамвая и шесть пассажиров. Все пострадавшие взрослые, они госпитализированы.

На месте аварии работает полиция, устанавливая все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
12.07.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0