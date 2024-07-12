Крутой «китайский Hummer» подешевел на 1,5 млн рублей – сколько он стоит в июле

До конца июля гибридный внедорожник M-Hero продается со скидкой 1,5 млн рублей

Стоимость гибридного внедорожника M-Hero с полным приводом в июне на рынке России снизилась сразу на 1,5 млн рублей. С учетом прямой скидки от рекомендованной розничной цены (РРЦ) цена на «китайский Hummer» теперь составляет 14,49 млн рублей.

Представители компании «Моторинвест» – официального дистрибьютора Dongfeng в РФ подтвердили скидку, и подчеркнули, что она действует только до конца июля, причем без каких-либо условий.

M-Hero 1

Рамный гибридный внедорожник M-Hero от Dongfeng представлен в единственной комплектации, на выбор покупателей три цвета: черный Blackout, серый Titan и темно-зеленый Khaki. Силовая установка представлена тремя электродвигателями суммарной мощностью 816 л.с. (1050 Нм) и бензиновым мотором-генератором, подзаряжающим тройную литиевую батарею емкостью 65 кВт*ч. С места внедорожник разгоняется до 100 км/ч за шесть секунд, на одном заряде батареи он способен проехать до 750 км по циклу WLTP.

M-Hero 1

M-Hero оснащен первой в мире двухступенчатой трансмиссией с тремя блокировками дифференциалов и «умной» системой полного привода MATS. Она способна в автоматическом режиме выбирать оптимальный режим движения в зависимости от дорожных и климатических условий. Кроме того, внедорожник получил интеллектуальную систему обнаружения препятствий, есть камера «прозрачный кузов» с системой ночного видения, «режим краба» для езды по диагонали, блокировка переднего и заднего дифференциалов с электронным управлением, пять режимов для езды по бездорожью.

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Источник: avtonovostidnya.ru