Два пенсионера погибли, врезавшись в грузовик на трассе М-10
10 июля легковой автомобиль и грузовой Mercedes столкнулись на трассе в Тосненском районе Ленинградской области. Авария унесла жизни двух человек.
ДТП произошло на 607-м километре трассы М-10 «Россия». 78-летний водитель автомобиля марки Джили при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате столкновения водитель легковушки и его 75-летняя пассажирка умерли на месте.
Правоохранители проводят проверку по факту аварии.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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