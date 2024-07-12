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Два пенсионера погибли, врезавшись в грузовик на трассе М-10

Водитель и пассажир кроссовера погибли в ДТП c фурой в Ленобласти

10 июля легковой автомобиль и грузовой Mercedes столкнулись на трассе в Тосненском районе Ленинградской области. Авария унесла жизни двух человек.

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Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

ДТП произошло на 607-м километре трассы М-10 «Россия». 78-летний водитель автомобиля марки Джили при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате столкновения водитель легковушки и его 75-летняя пассажирка умерли на месте.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
12.07.2024
Фото:МВД Медиа
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