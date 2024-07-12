Популярный Volkswagen в «люксовой» комплектации теперь в России: известна цена
Дилер привез в Россию кроссовер Volkswagen Tharu 2024 года выпуска. Автомобиль в комплектации Luхury продается за 4,95 млн рублей.
Tharu оснащен 2,0-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 186 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод полный.
Длина авто равна 4453 мм при колесной базе 2680 мм. По габаритам он сравним с Volkswagen Tiguan.
Volkswagen Tharu производят в КНР на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.
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Источник: «Российская газета»
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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