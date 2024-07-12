Популярный Volkswagen в «люксовой» комплектации теперь в России: известна цена

Дилеры привезли в РФ новый Volkswagen Tharu в версии Luxury за 5 млн рублей

Дилер привез в Россию кроссовер Volkswagen Tharu 2024 года выпуска. Автомобиль в комплектации Luхury продается за 4,95 млн рублей.

Tharu оснащен 2,0-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 186 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод полный.

Volkswagen Tharu

Длина авто равна 4453 мм при колесной базе 2680 мм. По габаритам он сравним с Volkswagen Tiguan.

Volkswagen Tharu производят в КНР на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Volkswagen Tharu

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»