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Цены на автомобили в России обгоняют инфляцию
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Цены на автомобили в России обгоняют инфляцию
«Автостат»: рост средней стоимости новой машины...
Машина с пробегом для новичка – плохой выбор: автоэксперт объяснил, почему
12 июля
Машина с пробегом для новичка – плохой выбор: автоэксперт объяснил, почему
Эксперт Зенкевич объяснил, почему...
Volkswagen Tharu
12 июля
Популярный Volkswagen в «люксовой» комплектации теперь в России: известна цена
Дилеры привезли в РФ новый Volkswagen Tharu в...

Популярный Volkswagen в «люксовой» комплектации теперь в России: известна цена

Дилеры привезли в РФ новый Volkswagen Tharu в версии Luxury за 5 млн рублей

Дилер привез в Россию кроссовер Volkswagen Tharu 2024 года выпуска. Автомобиль в комплектации Luхury продается за 4,95 млн рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Tharu оснащен 2,0-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 186 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод полный.

Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Длина авто равна 4453 мм при колесной базе 2680 мм. По габаритам он сравним с Volkswagen Tiguan.

Volkswagen Tharu производят в КНР на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
12.07.2024
Фото:Volkswagen
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