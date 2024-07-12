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Конкурент УАЗ? Появился внедорожник, преодолевающий брод глубиной до одного метра

Ineos представил на фестивале скорости в Гудвуде эксклюзивную версию Grenadier

Производитель Ineos представил на Фестивале скорости в Гудвуде эксклюзивные модели Grenadier. Линейка включает пикап Quartermaster с портальными осями, пикап с короткой платформой, внедорожник с двигателем V8, восьмиместную версию Safari и раллийную версию, одобренную FIA.

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Таким образом в Ineos продемонстрировали универсальность платформы Grenadier, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов к будущим моделям с индивидуальной сборкой. Их разработкой занимается подразделение Arcane Works. Ранее компания презентовала роскошную модель Detour из первой ограниченной серии Grenadier.

INEOS Grenadier Safari
INEOS Grenadier Safari

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На выставке особо впечатлили модели Grenadier Quartermaster и Station Wagon с портальными осями и большими внедорожными шинами, их производит компания LeTech из ФРГ. У них огромный дорожный просвет в 514 мм – это на 250 мм больше, чем у стандартного Grenadier. Отмечается, что внедорожник способен преодолеть брод, глубиной до 1050 мм.

INEOS Grenadier Quartermaster
INEOS Grenadier Quartermaster
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Источник: autoexpress.co.uk

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Светлана Тарасенко
Фото:INEOS
12.07.2024
Фото:INEOS
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