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Внедорожник BYD установил мировой рекорд

Внедорожник Bao 5 установил рекорд Гиннесса, поднявшись на высоту 6 тыс. метров

Компания BYD сообщила, что внедорожник Leopard 5 установил мировой рекорд Гиннесса по самой большой высоте, достигнутой подключаемым гибридным автомобилем, равной 5980 метров.

BYD Leopard 5
BYD Leopard 5
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Автомобиль выехал из Лхасы на высоте 3650 метров, пересек долину реки Ярлунг Зангбо на высоте от 3600 до 4200 метров, перевал Сангмула на высоте 5566 метров, перевал Ладжонгла на высоте 5800 метров и достиг высоты 5980,05 метра.

Премиум-кроссовер по цене Весты — стоит ли брать

Leopard 5 – это первая модель бренда Fang Cheng Bao, ее выпустили осенью 2023 года. Автомобиль предлагается в трех комплектациях по цене от $39 900 до $48 600.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

Источник: Carnewschina.com

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:ITHome
15.07.2024
Фото:ITHome
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