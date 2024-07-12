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Машина с пробегом для новичка – плохой выбор: автоэксперт объяснил почему

Эксперт Зенкевич объяснил, почему водителям-новичкам лучше купить новую машину

Начинающим водителям при покупке первой машины лучше отдать предпочтение новому автомобилю, а не с пробегом. Это позволит полностью сосредоточиться на оттачивании навыков вождения и не задумываться о решении возможных проблем с ремонтом подержанного авто. Такой совет водителям-новичкам дал автоэксперт Иван Зенкевич.

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ГИД ПО КАСКО

Распространенный у россиян миф о том, что для повышения водительского мастерства нужна старая машина, был актуален 30 лет назад, констатирует эксперт.

«Самый лучший вариант – купите новую машину, несмотря на то что это первая ваша машина, если есть такая возможность. Как минимум она будет у вас на гарантии. Вы будете бережнее относиться к ней, если она новая», – подчеркнул специалист.

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Чтобы определиться с моделью, можно воспользоваться каршерингом, управлением разными машинами поможет и при выборе коробки передач. Лучше для начала выбирать автомобили с такой трансмиссией, на которой проходило обучение в автошколе, советует Зенкевич.

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Источник: https://news.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
12.07.2024
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
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