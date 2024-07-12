Расходимся: россиян заверили, что дефицита китайских машин не будет, но есть нюанс
На российском авторынке нет проблем с ввозом новых автомобилей из Китая, рынок перенасыщен, а у официальных дилеров много машин на складах. Но проблема с запчастями действительно есть. Об этом заявил автоэксперт Василий Кисенков.
Комментируя прогноз о том, что авторынок России может лишиться китайских автомобилей и запчастей из-за того, что китайские производители опасаются вторичных санкций, Кисенков подтвердил, что на рынке комплектующих наблюдается некий дефицит.
Дело в том, что в нашей стране пока не до конца сформирован рынок некоторых запчастей, необходимых в большом количестве.
«Большинство запчастей везут под заказ. Если они популярные, то проблем нет, а вот с редкими экземплярами могут возникнуть сложности, но они не фатальны. Все-таки мы научились жить в условиях санкций. К тому же сейчас китайские производства переносятся в Россию. Лазейки всегда найдутся», – констатирует эксперт.
При этом Кисенков предположил, что в обозримом будущем цены на автомобили от китайского автопрома могут вырасти примерно на 20%.
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Источник: 360.ru
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