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Расходимся: россиян заверили, что дефицита китайских машин не будет, но есть нюанс

Эксперт Кисенков объяснил, почему авторынок РФ не останется без запчастей из КНР

На российском авторынке нет проблем с ввозом новых автомобилей из Китая, рынок перенасыщен, а у официальных дилеров много машин на складах. Но проблема с запчастями действительно есть. Об этом заявил автоэксперт Василий Кисенков.

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Комментируя прогноз о том, что авторынок России может лишиться китайских автомобилей и запчастей из-за того, что китайские производители опасаются вторичных санкций, Кисенков подтвердил, что на рынке комплектующих наблюдается некий дефицит.

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Дело в том, что в нашей стране пока не до конца сформирован рынок некоторых запчастей, необходимых в большом количестве.

«Большинство запчастей везут под заказ. Если они популярные, то проблем нет, а вот с редкими экземплярами могут возникнуть сложности, но они не фатальны. Все-таки мы научились жить в условиях санкций. К тому же сейчас китайские производства переносятся в Россию. Лазейки всегда найдутся», – констатирует эксперт.

При этом Кисенков предположил, что в обозримом будущем цены на автомобили от китайского автопрома могут вырасти примерно на 20%.

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Источник: 360.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 1
12.07.2024
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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