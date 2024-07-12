Lada Vesta получит ESP российского производства

АВТОВАЗ скоро начнет продажи Vesta c ESP и выпуск Niva с подушками безопасности

АВТОВАЗ начнет продажи Lada Vesta с российскими системами ESP в третьем квартале, а в четвертом квартале приступит к выпуску Niva с подушками безопасности, сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

В третьем квартале стартует производство и продажи полнофункциональных версий Lada Vesta. По его словам, кроме системы курсовой устойчивости на модель вернутся такие функции, как динамические линии разметки при движении задним ходом, датчики слепых зон, электроскладываемые зеркала, передний парктроник и трехступенчатый подогрев кресел.

Таким образом, Vesta полностью восстановит утраченные функции после ухода два года назад зарубежного партнера. В компании уточнили, что система ESP будет российского производства.

Кроме того, в сентябре на заводе в Тольятти начнется производство Lada Aura с планируемым объемом «несколько тысяч» автомобилей. В этом же квартале начнется выпуск электромобиля e-Largus.

В четвертом квартале начнется выпуск семейства Niva с подушками безопасности, уточнив, что классическая Lada Niva Legend получит подушку безопасности для водителя, а Niva Travel - для водителя и переднего пассажира.

АВТОВАЗ также планирует в конце года начать производство Lada Niva Sport и представить более оснащенные модификации Lada Granta с климат-контролем и круиз-контролем. А в конце осени выпустят первый миллионный автомобиль в новейшей истории АВТОВАЗа после ухода иностранного партнера.

Кроме того, на АВТОВАЗе не исключают индексации цен на автомобили Lada. Произойдет это в августе или сентябре, планируемое подорожание будет не выше инфляции и, скорее всего, не затронет базовые версии.

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Источник: «Прайм»