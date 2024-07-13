Популярный в России корейский кроссовер получил обновление: что изменилось?

Kia Soul 2025 года предлагается в стандартном и специальном изданиях Soulmate

Kia представила обновленный Soul 2025 модельного года, который обещает стать еще более привлекательным для покупателей. В этом году линейка Soul пополнилась специальным изданием Soulmate, которое выделяется своей яркой индивидуальностью.

Soulmate отличается от стандартной версии двухцветной крышей, стильными акцентами на кузове и эксклюзивными 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Внутри Soulmate ждет настоящий комфорт: премиальная аудиосистема Harman Kardon подарит завораживающее звучание, а элегантный интерьер Umber с сиденьями SynTex создаст ощущение роскоши.

Kia Soul 2025

Пакет Soulmate доступен только для топовой версии EX и оценивается в $1000, что в сумме составляет $25 590. Базовая версия Soul 2025 обошлась чуть дороже, чем в прошлом году, и теперь ее цена начинается с $20 290.

В стандартной комплектации Soul 2025 предлагает ряд практичных элементов, таких как кондиционер, тонированные стекла и 8-дюймовая информационно-развлекательная система. Однако базовая версия LX отличается от старших моделей: 16-дюймовые стальные диски, обычные осветительные приборы, полиуретановый руль и солнцезащитные козырьки без подсветки.

Kia Soul 2025

Вне зависимости от выбранной комплектации, Soul 2025 оснащен системами помощи водителю, включающими Forward Collision Avoidance (предотвращение столкновения спереди), Lane Keep Assist (помощь в удержании полосы движения), Lane Departure Warning (предупреждение о выезде с полосы движения), High Beam Assist (автоматическая регулировка дальнего света) и Rear Occupant Alert (предупреждение о забытых пассажирах на заднем сидении).

Интерьер Kia Soul 2025

Под капотом всех модификаций Kia Soul 2025 прячется 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, выдающий 147 л. с. и 179 Н∙м крутящего момента. Мощность передается только на передние колеса посредством вариатора.

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Источник: Carscoops