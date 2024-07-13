Популярный в России корейский кроссовер получил обновление: что изменилось?
Kia представила обновленный Soul 2025 модельного года, который обещает стать еще более привлекательным для покупателей. В этом году линейка Soul пополнилась специальным изданием Soulmate, которое выделяется своей яркой индивидуальностью.
Soulmate отличается от стандартной версии двухцветной крышей, стильными акцентами на кузове и эксклюзивными 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Внутри Soulmate ждет настоящий комфорт: премиальная аудиосистема Harman Kardon подарит завораживающее звучание, а элегантный интерьер Umber с сиденьями SynTex создаст ощущение роскоши.
Пакет Soulmate доступен только для топовой версии EX и оценивается в $1000, что в сумме составляет $25 590. Базовая версия Soul 2025 обошлась чуть дороже, чем в прошлом году, и теперь ее цена начинается с $20 290.
В стандартной комплектации Soul 2025 предлагает ряд практичных элементов, таких как кондиционер, тонированные стекла и 8-дюймовая информационно-развлекательная система. Однако базовая версия LX отличается от старших моделей: 16-дюймовые стальные диски, обычные осветительные приборы, полиуретановый руль и солнцезащитные козырьки без подсветки.
Вне зависимости от выбранной комплектации, Soul 2025 оснащен системами помощи водителю, включающими Forward Collision Avoidance (предотвращение столкновения спереди), Lane Keep Assist (помощь в удержании полосы движения), Lane Departure Warning (предупреждение о выезде с полосы движения), High Beam Assist (автоматическая регулировка дальнего света) и Rear Occupant Alert (предупреждение о забытых пассажирах на заднем сидении).
Под капотом всех модификаций Kia Soul 2025 прячется 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, выдающий 147 л. с. и 179 Н∙м крутящего момента. Мощность передается только на передние колеса посредством вариатора.
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Источник: Carscoops
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Отзывы о Kia Soul ()
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.