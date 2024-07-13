Популярный в России корейский кроссовер получил обновление: что изменилось?

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Kia Soul 2025 года предлагается в стандартном и специальном изданиях Soulmate

Kia представила обновленный Soul 2025 модельного года, который обещает стать еще более привлекательным для покупателей. В этом году линейка Soul пополнилась специальным изданием Soulmate, которое выделяется своей яркой индивидуальностью.

Soulmate отличается от стандартной версии двухцветной крышей, стильными акцентами на кузове и эксклюзивными 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Внутри Soulmate ждет настоящий комфорт: премиальная аудиосистема Harman Kardon подарит завораживающее звучание, а элегантный интерьер Umber с сиденьями SynTex создаст ощущение роскоши.

Kia Soul 2025
Kia Soul 2025
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Пакет Soulmate доступен только для топовой версии EX и оценивается в $1000, что в сумме составляет $25 590. Базовая версия Soul 2025 обошлась чуть дороже, чем в прошлом году, и теперь ее цена начинается с $20 290.

В стандартной комплектации Soul 2025 предлагает ряд практичных элементов, таких как кондиционер, тонированные стекла и 8-дюймовая информационно-развлекательная система. Однако базовая версия LX отличается от старших моделей: 16-дюймовые стальные диски, обычные осветительные приборы, полиуретановый руль и солнцезащитные козырьки без подсветки.

Kia Soul 2025
Kia Soul 2025

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Вне зависимости от выбранной комплектации, Soul 2025 оснащен системами помощи водителю, включающими Forward Collision Avoidance (предотвращение столкновения спереди), Lane Keep Assist (помощь в удержании полосы движения), Lane Departure Warning (предупреждение о выезде с полосы движения), High Beam Assist (автоматическая регулировка дальнего света) и Rear Occupant Alert (предупреждение о забытых пассажирах на заднем сидении).

Интерьер Kia Soul 2025
Интерьер Kia Soul 2025

Под капотом всех модификаций Kia Soul 2025 прячется 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, выдающий 147 л. с. и 179 Нм крутящего момента. Мощность передается только на передние колеса посредством вариатора.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
13.07.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Kia Soul ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

+13