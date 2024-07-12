Продажи этих популярных «китайцев» выросли в России вдвое
В России в первом летнем месяце текущего года было продано 15,2 тыс. автомобилей Haval, что на 83,7% больше относительно 2023 года. По итогам первого полугодия 2024 года продажи этого китайского бренда в России выросли в 2,1 раза и составили 81,4 тыс. единиц, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Самой продаваемой моделью бренда Haval в РФ в первом полугодии остается компактный кроссовер Jolion с показателем 35,2 тыс. проданных автомобилей (+82,6%). За ним следует среднеразмерный кроссовер Haval M6 (17 тыс. проданных машин).
На третьем месте по популярности среднеразмерный кроссовер Haval Dargo с 10,7 тыс. реализованных машин (рост в 2,4 раза).
Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.
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Источник: аналитическое агентство «Автостат»
Супертест моторных масел
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