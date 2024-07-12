У этих кроссоверов нашли проблему — отзыву подлежат почти 2 тысячи машин
Компания American Honda Motor анонсировала отзыв 1725 автомобилей Honda CR-V 2024 года из-за отсутствия четырехзначного кода даты на шинах размером 235/60 R18.
Этот код обозначает неделю и год производства шин, проблему обнаружили на продукции предприятия Hankook Tire & Technology. Уточняется, что в марте 2024 года выявили семь шин без необходимой маркировки.
По данному инциденту Honda и Hankook начали расследование, в ходе которого не обнаружились аналогичные проблемы у владельцев автомобилей на американском рынке.
Теперь для устранения проблемы Honda проведет проверку, и, в случае необходимости заменить шины, не имеющие кода даты, всем владельцам автомобилей с такой проблемой отправят письменные уведомления с просьбой приехать к дилерам на осмотр. Проблему начнут устранять начиная с 12 августа текущего года. Владельцы автомобилей могут сами проверить свой статус, воспользовавшись 17-значным кодом VIN на сайте отзывов Honda или NHTSA.
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Источник: 32cars.ru
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Отзывы о Honda CR-V ()
я не нашел
сплошное г за такие деньги!
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.