Навигатор сыграл для водителя роль «Ивана Сусанина»

Водитель Toyota Tercel застрял, следуя подсказкам навигатора

Как сообщает поисково-спасательная служба округа Уосатч (США), инцидент произошел в предрассветные часы 4 июля.

23-летний водитель ехал между Спрингвиллем и Верналом, в северо-восточной части штата Юта. Маршрут пролегал мимо Строберри-Пик, где телефон (с активными Google Maps) потерял сотовую связь и завел маленькую Toyota Tercel на непроходимую дорожку, где она в итоге и застряла.

На фотографиях, сделанных на месте, видна разбитая дорога, для преодоления которой нужен, как минимум, внедорожник, а никак не Tercel.

В любом случае с водителем все было в порядке, но его пришлось подвезти, ехать обратно автомобиль отказался.

Любопытно, но в комментариях пользователи пишут, что с сервисами Google в последнее время действительно происходит что-то непонятное. «У меня есть подозрение, что они интегрируют в сервис все больше чепухи с искусственным интеллектом. Странная маршрутизация, странные замены, странные альтернативные предложения», - написал в комментариях человек под ником S2K.

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Источник: The Drive