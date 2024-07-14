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Водитель получил доходчивый урок, припарковавшись не в том месте и не в то время

Пожарные разбили стекла авто, чтобы добраться до пожарного гидранта

Пожар вспыхнул на 3-й авеню Нью-Йорка 20 июня. Пламя охватило Dunkin' Donuts, магазин тканей, китайский ресторан, мебельный магазин и магазин бюджетных товаров.

Когда на место прибыли несколько пожарных машин, оказалось, что доступ к пожарному гидранту заблокировал легковой автомобиль.


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В экстремальной ситуации пожарные действуют не раздумывая: один из них подносит к окну пассажира специальный инструмент и ударив пару раз, разбивает его. После переходит на сторону водителя и делает то же самое. Потом вместе с коллегой пропускает пожарный шланг через салон автомобиля.

Разбирательства показали, что это был не первый случай, когда водитель заблокировал доступ к пожарному гидранту.

Он уже задолжал по штрафам более 9 тыс. долларов, начиная с 2023 года. За два года водитель совершил 33 нарушения правил парковки у пожарных гидрантов.


В Нью-Йорке запрещено парковаться ближе 4,5 метров по обе стороны от пожарного гидранта, поскольку аварийные бригады должны иметь к ним постоянный доступ.

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Штраф за парковку слишком близко к пожарному гидранту составляет от 115 долларов (10 тыс. рублей), плюс вероятность буксировки автомобиля на спецтоянку. Ну а в экстренных случаях можно получить и такое.

Кстати, в России места, предназначенные для машин пожарных, тоже практически всегда заняты припаркованными автомобилями, хотя у нас это строго запрещено. Нарушение может привести не только к повреждению автомобиля в экстренных ситуациях, но и к штрафу в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

Источник: Daily Mail

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Алексеева Елена
Фото:Пожарный департамент Нью-Йорка
Количество просмотров 2
14.07.2024
Фото:Пожарный департамент Нью-Йорка
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