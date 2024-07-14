Теперь на маркетплейсах можно купить не только машину, но и даже самолет!

Ozon стал первым маркетплейсом, открывшим онлайн-продажу самолетов

Впервые в России маркетплейс Ozon открыл онлайн-продажу самолетов, перевернув представление о доступности воздушного транспорта. Теперь любой желающий может приобрести легкомоторный самолет прямо со своего дивана, не выходя из дома, и отправиться навстречу приключениям в небе.

Ozon стал первым маркетплейсом в России, который осмелился предложить клиентам такую нестандартную услугу.

На данный момент доступны шесть моделей легкомоторных самолетов в базовой комплектации от российских заводов Borey Aircraft и «Первое ОКБ». включая самолет-амфибию Borey и легкомоторный самолет СП-30 различных модификаций. Цены на самолеты начинаются от 10 млн рублей.

Процесс покупки максимально упрощен и напоминает приобретение автомобиля на маркетплейсе. Клиент выбирает самолет из каталога на Ozon, учитывая его характеристики, технические параметры и стоимость. Оплата производится банковской картой, привязанной к личному кабинету на Ozon. Клиент указывает желаемую дату и место доставки самолета. Продавец самолета подаёт документы на передачу права собственности в Росавиацию. Самолет доставляется в указанное место в согласованные с покупателем сроки.

Для покупки самолета клиент должен заранее предусмотреть место базирования (аэродром), а также необходимо иметь действующее пилотское свидетельство.

В перспективе ассортимент самолетов на Ozon планируется расширить другими типами летательных аппаратов, включая самолеты для туризма и экстремального спорта

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Ozon