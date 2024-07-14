Российский авторынок встал, автомобили некому покупать: в чем причина?

Высокие цены на автомобили привели к стагнации российского авторынка

Российский авторынок оказался в непростой ситуации. Цены на новые автомобили взлетели до небес, делая их недоступными для большинства россиян. Средняя стоимость новой машины достигла 3,35 млн рублей. Это означает, что даже при средней зарплате в 80 тысяч рублей, придется копить минимум 3,5 года, чтобы позволить себе базовую комплектацию.

Причины роста цен многообразны. Ключевую роль сыграла глобальная инфляция, которая затронула и Россию. Логистические издержки, связанные с перебоями в поставках, также добавили «огня» в ситуацию. Также Россия имеет одну из самых высоких ставок НДС на автомобили в мире. Высокие ставки кредитования, которые были установлены для борьбы с инфляцией, сделали кредиты на покупку автомобилей менее доступными.

Результатом стало практически полное замирание первичного рынка. Россияне отказываются от покупки новых автомобилей, выбирая более доступные б/у варианты.

Эксперты прогнозируют, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Высокая инфляция, проблемы с поставками комплектующих и нестабильная экономическая ситуация продолжают давить на авторынок.

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Источник: Общественная служба новостей