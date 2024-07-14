Geely Monjaro с шильдиком Renault становится бестселлером: зафиксирован ажиотажный спрос
Французский автопроизводитель Renault объявил об оглушительном успехе своего нового кроссовера Grand Koleos на южнокорейском рынке. За первые 11 дней с момента открытия предзаказов модель собрала уже 7135 заявок, что превышает 650 заявок в день! Такой ажиотаж не только свидетельствует о большом интересе корейцев к новому Renault, но и ставит под угрозу позиции абсолютных лидеров местного рынка – Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
Пока Renault не анонсировала официальную стоимость Grand Koleos. Однако, журналисты предполагают, что модель может быть доступнее Sorento, что и привлекает внимание корейских покупателей.
Несмотря на то, что Grand Koleos и Monjaro имеют схожую техническую основу, Renault внесла свои изменения в дизайн, которые, судя по всему, нашли отклик у корейских покупателей. Компания пообещала включить в комплектацию Grand Koleos отдельное оснащение, отличающее его от Monjaro.
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Источник: Elec Times
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