#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Camry XV50
14 июля
Названа самая дешевая в обслуживании версия Toyota Camry
Hotcars: Toyota Camry 2016 года требует...
Названо главное отличие вариатора от «робота»
14 июля
Названо главное отличие вариатора от «робота»
Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в...
Интерьер Lexus LM
14 июля
Технологичный и безопасный японский минивэн приехал в РФ: сколько он стоит?
На авторынке РФ появился премиальный минивэн...

Geely Monjaro с шильдиком Renault становится бестселлером: зафиксирован ажиотажный спрос

Renault: ежедневно на кроссовер Grand Koleos поступает более 650 предзаказов

Французский автопроизводитель Renault объявил об оглушительном успехе своего нового кроссовера Grand Koleos на южнокорейском рынке. За первые 11 дней с момента открытия предзаказов модель собрала уже 7135 заявок, что превышает 650 заявок в день! Такой ажиотаж не только свидетельствует о большом интересе корейцев к новому Renault, но и ставит под угрозу позиции абсолютных лидеров местного рынка – Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Пока Renault не анонсировала официальную стоимость Grand Koleos. Однако, журналисты предполагают, что модель может быть доступнее Sorento, что и привлекает внимание корейских покупателей.

Влияют ли свечи на отдачу и аппетит мотора? Вы удивитесь!

Несмотря на то, что Grand Koleos и Monjaro имеют схожую техническую основу, Renault внесла свои изменения в дизайн, которые, судя по всему, нашли отклик у корейских покупателей. Компания пообещала включить в комплектацию Grand Koleos отдельное оснащение, отличающее его от Monjaro.

Источник: Elec Times

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 1
14.07.2024
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0