Россиянин решил продать раритетную Волгу деда ради оплаты своей свадьбы
Илья, молодой человек с горящими глазами и предвкушением предстоящей свадьбы, решил расстаться с уникальным наследством – раритетной Волгой ГАЗ-21 серого цвета 1957 года выпуска, доставшейся ему от деда.
Автомобиль, настоящий символ эпохи, более трёх лет простаивал в гараже Ильи, ожидая своего часа. Однако приближение свадьбы и необходимость покрыть расходы на торжество заставили молодого человека принять непростое решение. За легендарный автомобиль он просит 105 тысяч рублей.
Илья надеется, что автомобиль попадет в руки настоящего ценителя, который возьмет на себя ответственность за восстановление Волги и вернет ей былую славу. Ведь это не просто машина, это – символ эпохи, который не должен просто ржаветь в гараже.
Вместе с автомобилем новый владелец получит ряд приятных бонусов – новую обивку салона, запчасти и комплект свежих шин. Илья с трепетом хранил все эти детали, надеясь, что они помогут будущему владельцу Волги вернуть ей первозданный вид.
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Источник: saratov.mk.ru
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