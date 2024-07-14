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Покупка автомобиля онлайн надежна, заверили эксперты

Проверка 90 объявлений об онлайн-продаже авто подтвердила надежность сделок

Покупка автомобиля – это серьезное решение, требующее тщательного подхода. А если речь идет о покупке онлайн, возникает еще больше вопросов: насколько надежны такие площадки, можно ли доверять информации о машинах, и как избежать мошенничества? Ответы на эти вопросы недавно предоставили эксперты Роскачества и Союз автомобильных дилеров, проведя комплексное исследование крупнейших онлайн-платформ для продажи автомобилей.

Результаты исследования подтвердили, что все крупнейшие цифровые площадки, на которых дилеры размещают объявления о продаже автомобилей, ориентированы на создание максимально прозрачного, комфортного и безопасного рынка для покупателей и продавцов.

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Эксперты отметили, что сайт Авито выделяется своим инклюзивным подходом. Он адаптирован для пользователей с различными потребностями, в том числе для слабовидящих.

Сайт сервиса Дром заслужил похвалу за предоставление максимально полного и подробного фотоматериала о каждом автомобиле, что позволяет покупателям получить исчерпывающую информацию перед принятием решения.

Авто.ру и Авито Авто предлагают пользователям детальные инструкции по оформлению сделки, с описанием условий импорта и возможных нюансов. Это особенно ценно для тех, кто впервые покупает машину онлайн.

Важно подчеркнуть, что каждая из площадок обладает своими уникальными преимуществами и особенностями. Несмотря на различия, все они стремятся обеспечить удобный и безопасный сервис для своих пользователей.

Источник: Известия

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Фото:«За рулем»
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14.07.2024
Фото:«За рулем»
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