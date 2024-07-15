Назван автомобиль, возглавивший рейтинг на рынке лизинга в России

Lada стала лидером на рынке лизинга легковых авто в России по итогам I полугодия

Отечественная марка Lada по итогам I полугодия 2024 года сохранила свои позиции на лизинговом рынке и возглавила рейтинг легковых автомобилей. Такими данными со СМИ поделились лизинговые компании.

«Российская марка Lada составила четверть продаж легковых автомобилей в общем объеме, профинансированных лизинговой компанией "Флит Автолизинг" легковушек в первом полугодии 2024 года (25%). Еще 13% пришлось на Москвич, третье место занял китайский Geely, также с 13%, а китайские же Haval и Chery получили по 8% и 6% соответственно», – уточнили в «Флит Автолизинг» (входит в ИГ «Инсайт»).

Доля топ-5 брендов составила 65% в общем объеме продаж, из этого количества 38% приходится на российские бренды, а 27% – на китайские.

В лизинговой компании «Европлан» уточнили, что по итогам первого полугодия растет спрос на автомобили. Доля Lada в портфеле компании составила 26%, следом идут: Haval с долей 15%, Geely – 10%; Chery – 10%; Exeed – 5%. По словам гендиректора «ВТБ Лизинг» Антона Мусатова, самой востребованной моделью по продажам компании стала Lada Granta (доля 17%).

«Самыми популярными марками легковых авто, выданными «ВТБ Лизинг» в первом полугодии, стали Lada (доля – 27,7%), Geely (12,1%), Haval (11,6%), Chery (9,6%) и Baic (5,4%). Самой востребованной моделью стала Lada Granta (17%), на втором месте расположился Haval Jolion (6,9%), на третьем – Lada Vesta (6,3%), далее следуют Baic U5 Plus (5,4%) и Geely Emgrand (4,4%)», – подчеркнул гендиректор «ВТБ Лизинг».

По данным компании «Сбербанк Лизинг», на рынке лизинга сформировалась группа лидеров, удерживающая свои позиции на протяжении нескольких месяцев подряд. По словам директора по работе с ключевыми партнерами Екатерины Поповой, первое место у Lada, далее идет Haval, на третьем и четвертом месте – Geely и Chery, а с 2024 года в пятерку вошел Changan.

Что касается рейтинга лизинга грузовых автомобилей, то здесь лидируют марки из Китая.

«В сегменте грузовой техники самыми популярными стали марки Sitrak (19,1%), Shacman (18,3%), FAW (13,5%), КАМАЗ (10,9%), Dongfeng (7,3%)», – приводит статистику по продажам компании «ВТБ Лизинг».

В «Интерлизинг» лидирует Shacman, далее расположились Sitrak, Howo, КАМАЗ и DongFeng. В компании «Европлан» в сегменте грузовых автомобилей за первые шесть месяцев занимает КАМАЗ (доля 15%), за ним идут Sitrak (13%), Shacman (13%), FAW (11%) и ГАЗ (7%).

В компании «Флит Автолизинг» грузовой сегмент представлен брендами из Китая, но есть и тягачи из Европы, ввезенные по схеме параимпорта. В топ-5 марок вошли: FAW (доля 16%), Sitrak (11%), Mercedes-Benz (10% продаж), Shacman (9%) и DAF (8%).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ria.ru