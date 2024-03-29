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Льготный лизинг 2024: кому положена господдержка на покупку авто
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Льготный лизинг 2024: кому положена господдержка на покупку авто

«За рулем» выяснил, что изменилось в программе льготного лизинга в 2024 году

Что изменилось в госпрограмме субсидированного лизинга

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Госпрограмма субсидирования лизинга во многом схожа с льготным кредитованием. Идея та же – поддержать сбыт различной автотехники, выпускаемой на российских заводах. Оговорен минимальный уровень локализации машин, на покупку которых выдают субсидию. Ну а возможность получить скидку 10% (или до 500 тысяч рублей на одно транспортное средство) не может не привлекать.

Однако список «льготных» машин в этом году существенно урезали. Прежде всего вычистили все легковушки, кроме полностью электрических (остались Москвич 3е, Эволюты и калининградский АмберАвто).

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Также удалили почти все грузовики категорий B и С – остался только еще не вышедший в действительно массовое производство электрический EVM Pro на базе УАЗа. Из линейки КАМАЗа не тронули только седельные тягачи. Ограничения не коснулись категории D – автобусов всех типов с числом мест от 9 и более.

Рынок автолизинга: чего и сколько

Чтобы понять, как перемены повлияют на рынок, оценим общие масштабы лизинга.

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  • Количество заключенных лизинговых договоров в 2023 году – около 300 тысяч.
  • За 2023 год реализовано 1,3 млн новых машин, считая с грузовиками и автобусами.
  • Доля легковушек в договорах составила около 42%, грузовиков – 40%, легких коммерческих автомобилей (LCV) – 9%. Конечно, далеко не все договоры попали под госпрограмму, а только примерно десятая часть.
  • В 2023 году на субсидии автолизинга выделили около 10 млрд рублей – этого хватает где-то на 30 тысяч машин.
  • На 2024 год бюджетом заложено пока 9 млрд рублей (на период 2024–2026 – 31 млрд). К ним по ходу дела могут добавить что-то еще, как это было в прошлом году.

Новые приоритеты

Распределением субсидий правительство стимулирует достижение определенных целей. По всей видимости, требуется сместить акцент господдержки в сторону больших грузовиков и автобусов российского производства. Смещение наблюдалось и в прошлом году – поставки по лизингу в сегменте грузовиков выросли на 59%, а у всех остальных категорий – на 44%. Этого, очевидно, недостаточно.

Но самым приоритетным в лизинге всё равно выглядит сегмент электромобилей. Для него, как и при льготном кредитовании, субсидии дают самые значительные – до 35% от стоимости или до 925 тысяч рублей на одно транспортное средство. Намного больше, чем на грузовик или автобус.

Выгоды лизинга

Лизинг объединяет в себе признаки кредита и аренды, его вполне можно назвать «арендой в кредит». Основное отличие от чисто кредитной схемы: собственником автомобиля до погашения его полной стоимости является кредитная организация. При операционном лизинге она им и остается – по истечении срока договора, но такая форма достаточно редка.

В совокупности все формы дают лизингополучателю налоговые выгоды. Машина не числится на его балансе – минус имущественный налог. Ежемесячные платежи учитываются как расходы – уменьшается налогооблагаемая база. При лизинге применяют ускоренную амортизацию, что также сокращает налоги. А некоторые лизингодатели еще и сами обслуживают технику.

Лизинговые машины можно передавать в сублизинг – вместе с остатком платежей.

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Недостатки тоже есть. Главный – процентная ставка выше, чем у кредита. Но выгоды перевешивают, коль скоро доля лизинга достигла 82% в продажах новых грузовых автомобилей, и прогнозируют дальнейший рост.

Основные пользователи лизинга – перевозчики всех типов и крупные предприятия промышленности.

Крупнейшие лизингодатели: Газпромбанк Лизинг, ВТБ Лизинг, Сбербанк Лизинг, Альфа-Лизинг и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

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За РулемЗиновьев Сергей
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
29.03.2024
Фото:Unsplash
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