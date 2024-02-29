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Юрист Чучумаева объяснила, что ответить дилеру, если отказывают в господдержке при покупке авто

Озвучены все категории граждан, которым полагается господдержка при покупке авто

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Ильнур Г.:

Нашел статью на вашем сайте о господдержке в 2024 году. Изучил постановление № 364. В них сказано, что первый автомобиль является критерием для попадания в данную программу поддержки.

Но дилеры отвечают, что субсидия выдается только работникам образовательных и медицинских организаций; мобилизованным, добровольцам и военнослужащим по контракту, принимающим участие в Специальной военной операции, а также членам их семей; инвалидам.

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Мнение эксперта

Ольга Чучумаева, практикующий юрист:

Постановление № 364 датировано 16.04.2015 г. и с тех пор было изменено более десяти раз. Все последующие изменения, вносимые в Постановление, отменяют предшествующее содержание. На сегодняшний день действует редакция № 15, утвержденная Постановлением от 1 ноября 2023 г. № 1834.

Согласно пункту 2 Правил, утвержденных вышеуказанным постановлением «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей» субсидии предоставляются физическим лицам, которые:

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  • имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящегося под опекой или под попечительством;
  • либо до даты заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиль;
  • либо являются работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо работниками государственных и муниципальных образовательных организаций,
  • либо в счет уплаты части первоначального взноса по кредиту продают свой автомобиль, возраст которого согласно сведениям паспорта транспортного средства превышает 6 лет и который находится в собственности у заемщика не менее одного года;
  • либо заключают кредит на приобретение электромобиля, либо являются гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";
  • либо являются супругом (супругой), детьми или родителями, проживающими совместно с гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";
  • либо являются пенсионерами, ранее проходившими военную службу, либо являются инвалидами.

Также эти граждане:

  • должны иметь водительское удостоверение
  • не заключали в прошлом году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, а также обязуются не заключать в текущем году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля;
  • имеют регистрацию по месту жительства либо регистрацию по месту временного пребывания на территории Дальневосточного федерального округа (для кредитных договоров, предусматривающих возмещение затрат по кредитам в размере 25 процентов стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа).

Как видите, список граждан существенно расширен, а потому к нему относятся не только физические лица, которые не имели ранее в собственности автомобиль, но и те категории, которые называют вам дилеры.

Для устранения противоречий рекомендую вам распечатать последнюю и действующую редакцию Правил, выделить ту категорию граждан, к которой вы себя относите, и обратиться к тем дилерам, которые продают льготные модели автомобилей.

Как приобрести автомобиль с господдержкой в 2024-м

На какие авто распространяются льготные кредиты
  • Выбрать авто среди моделей, на которые распространяется госпрограмма;
  • Подать заявку на получение субсидии (это помогут сделать представители автосалона).
  • При одобрении банком заявки подписать все необходимые документы, внимательно их изучив перед этим.
  • Внести первоначальный взнос.
  • Получить автомобиль.

Как правило, при оформлении заявки могут появиться вопросы как к самому клиенту, так и к приобретаемому автомобилю.

Самые вероятные причины отказа в господдержке при покупке авто

  • Несоответствие требованиям Банка. Возраст, наличие постоянной регистрации по месту жительства, наличие постоянной работы и стабильного дохода.
  • Плохая кредитная история.
  • Высокая долговая нагрузка.
  • Ошибки в документах.
  • Несоответствие автомобиля государственной программе.

К сожалению, банки не объясняют причину отказа, и по закону они не обязаны это делать. Поэтому причину выяснять придется самостоятельно: проверить наличие или отсутствие любых долгов или просрочек, проверьте свою кредитную историю, посчитайте, достаточен ли ваш доход для получения автокредита.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

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Фото:Depositphotos | Соцсети
Количество просмотров 4
29.02.2024
Фото:Depositphotos | Соцсети
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