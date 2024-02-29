Юрист Чучумаева объяснила, что ответить дилеру, если отказывают в господдержке при покупке авто

Озвучены все категории граждан, которым полагается господдержка при покупке авто

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Ильнур Г.:

— Нашел статью на вашем сайте о господдержке в 2024 году. Изучил постановление № 364. В них сказано, что первый автомобиль является критерием для попадания в данную программу поддержки.

Но дилеры отвечают, что субсидия выдается только работникам образовательных и медицинских организаций; мобилизованным, добровольцам и военнослужащим по контракту, принимающим участие в Специальной военной операции, а также членам их семей; инвалидам.

Мнение эксперта

Ольга Чучумаева, практикующий юрист:

— Постановление № 364 датировано 16.04.2015 г. и с тех пор было изменено более десяти раз. Все последующие изменения, вносимые в Постановление, отменяют предшествующее содержание. На сегодняшний день действует редакция № 15, утвержденная Постановлением от 1 ноября 2023 г. № 1834.

Согласно пункту 2 Правил, утвержденных вышеуказанным постановлением «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей» субсидии предоставляются физическим лицам, которые:

имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящегося под опекой или под попечительством;

либо до даты заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиль;

либо являются работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо работниками государственных и муниципальных образовательных организаций,

либо в счет уплаты части первоначального взноса по кредиту продают свой автомобиль, возраст которого согласно сведениям паспорта транспортного средства превышает 6 лет и который находится в собственности у заемщика не менее одного года;

либо заключают кредит на приобретение электромобиля, либо являются гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";

либо являются супругом (супругой), детьми или родителями, проживающими совместно с гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";

либо являются пенсионерами, ранее проходившими военную службу, либо являются инвалидами.

Также эти граждане:

должны иметь водительское удостоверение

не заключали в прошлом году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, а также обязуются не заключать в текущем году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля;

имеют регистрацию по месту жительства либо регистрацию по месту временного пребывания на территории Дальневосточного федерального округа (для кредитных договоров, предусматривающих возмещение затрат по кредитам в размере 25 процентов стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа).

Как видите, список граждан существенно расширен, а потому к нему относятся не только физические лица, которые не имели ранее в собственности автомобиль, но и те категории, которые называют вам дилеры.

Для устранения противоречий рекомендую вам распечатать последнюю и действующую редакцию Правил, выделить ту категорию граждан, к которой вы себя относите, и обратиться к тем дилерам, которые продают льготные модели автомобилей.

Как приобрести автомобиль с господдержкой в 2024-м

Выбрать авто среди моделей, на которые распространяется госпрограмма;

Подать заявку на получение субсидии (это помогут сделать представители автосалона).

При одобрении банком заявки подписать все необходимые документы, внимательно их изучив перед этим.

Внести первоначальный взнос.

Получить автомобиль.

Как правило, при оформлении заявки могут появиться вопросы как к самому клиенту, так и к приобретаемому автомобилю.

Самые вероятные причины отказа в господдержке при покупке авто

Несоответствие требованиям Банка. Возраст, наличие постоянной регистрации по месту жительства, наличие постоянной работы и стабильного дохода.

Плохая кредитная история.

Высокая долговая нагрузка.

Ошибки в документах.

Несоответствие автомобиля государственной программе.

К сожалению, банки не объясняют причину отказа, и по закону они не обязаны это делать. Поэтому причину выяснять придется самостоятельно: проверить наличие или отсутствие любых долгов или просрочек, проверьте свою кредитную историю, посчитайте, достаточен ли ваш доход для получения автокредита.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».