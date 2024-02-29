Юрист Чучумаева объяснила, что ответить дилеру, если отказывают в господдержке при покупке авто
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Ильнур Г.:
— Нашел статью на вашем сайте о господдержке в 2024 году. Изучил постановление № 364. В них сказано, что первый автомобиль является критерием для попадания в данную программу поддержки.
Но дилеры отвечают, что субсидия выдается только работникам образовательных и медицинских организаций; мобилизованным, добровольцам и военнослужащим по контракту, принимающим участие в Специальной военной операции, а также членам их семей; инвалидам.
Мнение эксперта
Ольга Чучумаева, практикующий юрист:
— Постановление № 364 датировано 16.04.2015 г. и с тех пор было изменено более десяти раз. Все последующие изменения, вносимые в Постановление, отменяют предшествующее содержание. На сегодняшний день действует редакция № 15, утвержденная Постановлением от 1 ноября 2023 г. № 1834.
Согласно пункту 2 Правил, утвержденных вышеуказанным постановлением «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей» субсидии предоставляются физическим лицам, которые:
- имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящегося под опекой или под попечительством;
- либо до даты заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиль;
- либо являются работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо работниками государственных и муниципальных образовательных организаций,
- либо в счет уплаты части первоначального взноса по кредиту продают свой автомобиль, возраст которого согласно сведениям паспорта транспортного средства превышает 6 лет и который находится в собственности у заемщика не менее одного года;
- либо заключают кредит на приобретение электромобиля, либо являются гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";
- либо являются супругом (супругой), детьми или родителями, проживающими совместно с гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";
- либо являются пенсионерами, ранее проходившими военную службу, либо являются инвалидами.
Также эти граждане:
- должны иметь водительское удостоверение
- не заключали в прошлом году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, а также обязуются не заключать в текущем году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- имеют регистрацию по месту жительства либо регистрацию по месту временного пребывания на территории Дальневосточного федерального округа (для кредитных договоров, предусматривающих возмещение затрат по кредитам в размере 25 процентов стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа).
Как видите, список граждан существенно расширен, а потому к нему относятся не только физические лица, которые не имели ранее в собственности автомобиль, но и те категории, которые называют вам дилеры.
Для устранения противоречий рекомендую вам распечатать последнюю и действующую редакцию Правил, выделить ту категорию граждан, к которой вы себя относите, и обратиться к тем дилерам, которые продают льготные модели автомобилей.
Как приобрести автомобиль с господдержкой в 2024-м
- Выбрать авто среди моделей, на которые распространяется госпрограмма;
- Подать заявку на получение субсидии (это помогут сделать представители автосалона).
- При одобрении банком заявки подписать все необходимые документы, внимательно их изучив перед этим.
- Внести первоначальный взнос.
- Получить автомобиль.
Как правило, при оформлении заявки могут появиться вопросы как к самому клиенту, так и к приобретаемому автомобилю.
Самые вероятные причины отказа в господдержке при покупке авто
- Несоответствие требованиям Банка. Возраст, наличие постоянной регистрации по месту жительства, наличие постоянной работы и стабильного дохода.
- Плохая кредитная история.
- Высокая долговая нагрузка.
- Ошибки в документах.
- Несоответствие автомобиля государственной программе.
К сожалению, банки не объясняют причину отказа, и по закону они не обязаны это делать. Поэтому причину выяснять придется самостоятельно: проверить наличие или отсутствие любых долгов или просрочек, проверьте свою кредитную историю, посчитайте, достаточен ли ваш доход для получения автокредита.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».
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