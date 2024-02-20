Автомобили из Китая могут выпасть из программы льготного лизинга — объясняем причины

В Минпромторге намерены повысить требования к локализации автомобилей

В Минпромторге намерены пересмотреть условия программы льготного лизинга автомобилей. Согласно им, в программе смогут принять участие только автомобили с высоким уровнем локализации.

С 2024 года для участия в льготном автокредитовании необходимо набрать не менее 1,6 тысячи баллов. По таким требованиям в программу из иномарок попадает только китайский Haval Jolion, а из отечественных – Lada.

Для льготного лизинга планируется ввести аналогичное требование. В настоящее время в льготном лизинге выбор моделей шире: кроме моделей Haval в феврале в программу были включены BAIC, Kaiyi, SWM – их выпускает завод «Автотор» в Калининграде.

Но по мнению экспертного сообщества, применение дополнительной планки в баллах «может повлечь за собой сокращение имеющегося перечня субсидируемого имущества».

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает справедливым введение требований по локализации в условиях ограниченного бюджета программ поддержки спроса. При этом он подчеркивает, что нужен индивидуальный подход с учетом конкретного вида транспорта.

Что касается льготного автолизинга, то его бюджет в 2024 году составляет 2 млрд рублей. Такая же сумма была выделена в 2023 году, но летом, после повышения утильсбора, бюджет увеличили на 7,8 млрд рублей.

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Источник: kommersant.ru