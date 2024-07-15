Водителей могут надолго лишать прав — Госдума рассматривает законопроект

Адвокат Данилов: За сокрытие номера авто могут лишить прав на 1,5 года

Госдума в настоящее время рассматривает проект закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), ужесточающих ответственность за использование технических устройств, препятствующих идентификации государственных знаков. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Он уточнил, что Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал депутатам принять эти поправки в первом чтении. В частности, за использование устройств для сокрытия госзнаков предлагают лишать права управления транспортным средством на срок от года до 1,5 лет с конфискацией устройств.

В настоящее время за это нарушение предусмотрены штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). По словам Данилова, в судебной практике устройствами, скрывающими идентификации номера автомобиля, принято считать различные механизмы, приборы, шторки, электромагниты, листы бумаги, картон, листву, грязь, снег, если при осмотре автомобиля напрашивается вывод, что они нанесены с целью скрыть госзнак. Речь идет о случаях, когда, например, фрагмент номера загрязнен, но при этом это не связано с погодными условиями, подчеркивает адвокат.

По мнению Данилова, предлагаемая мера по обеспечению видимости госзнаков будет способствовать снижению нарушений ПДД. При этом он указал на то, что в законопроекте есть недочеты, в том числе в части определения понятия «устройства, препятствующие идентификации», за установку которых предусмотрена повышенная ответственность. На текущий момент нет четких критериев определения, появилась грязь на номерном знаке природным путем или это было сделано по злому умыслу. Данилов выразил надежду, что такие уточнения появятся после обсуждения в Госдуме.

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Источник: 1prime.ru