Вышла новая версия кроссовера Geely за 740 тыс. рублей

Geely выпустила самый простой Coolray с атмосферным мотором за $8400

Geely начала продажи упрощенного Coolray с атмосферным мотором мощностью 126 л.с. Этот автомобиль в КНР называется Geely Binyue Super Edition.

Он оснащен безнаддувным мотором объёмом 1,5 л и МКП при цене 9200 долларов, версия с бесступенчатой трансмиссией стоит 10 200 долларов. До конца месяца на новый кроссовер действуют скидки в размере около 800 долларов, то есть стартовая цена равна 8400 долларов (около 740 тыс. рублей по текущему курсу).

Geely Binyue Super Edition

У кроссовера упрощенный дизайн передней части с решеткой радиатора черного цвета. Он получил 17-дюймовые колесные диски и увеличенный спойлер на двери багажника.

Geely Binyue Super Edition

Geely Binyue Super Edition

У новой версии традиционная комбинация приборов со стрелочными спидометром и тахометром, медиасистема снабжена 8-дюймовым экраном.

Новая версия может разгоняться только до 175 км/ч против 200 км/ч у версии с турбомотором.

Geely Binyue Super Edition

Geely Binyue Super Edition

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Источник: Autohome