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Популярный кроссовер Haval получил новую силовую установку

Haval готовит к выводу на рынок новую версию кроссовера H6

Компания Haval планирует вывести на рынок новую версию кроссовера H6 с гибридной силовой установкой. Информация о новой версии автомобиля появилась в базе данных министерства промышленности КНР. Длина кроссовера составляет 4703 мм при колесной базе 2738 мм. Внешне гибридный и бензиновый автомобили не отличаются.

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Гибридная система, разработанная материнской для Haval компанией Great Wall Motor, включает в себя бензиновый мотор 1.5 мощностью 114 л.с., электродвигатель и литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор. Технические характеристики электрической составляющей не сообщаются. Известно лишь, что кроссовер способен разогнаться максимум до 180 км/ч.

Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:Минпромторг КНР
Количество просмотров 1
15.07.2024
Фото:Минпромторг КНР
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