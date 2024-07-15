«Шелковый путь-2024» финишировал — победа КАМАЗа!

Грузовой зачет ралли «Шелковый путь-2024» выиграл Дмитрий Сотников на КАМАЗе

В пятый раз в своей карьере пилот заводской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников выиграл ралли-марафон «Шелковый путь». Его коллега по команде Эдуард Николаев стал вторым на финише этого сложнейшего испытания. Позади – 2700 километров, на протяжении которых экипажам пришлось пережить и радость на финише спецучастков, и отчаянье после неудач на трассе.

«Очень напряженная гонка до последнего километра. Сегодня мы стартовали не видя соперника. Приходилось выкладываться. Только на нейтрализации увидели, что все в порядке. День был достаточно коварным, немало мест, где можно было и колесо проколоть, и куда-нибудь заехать. Целый год был напряжённым, проделали большой труд. Здорово, что у нас получилось, первое и второе места у двух экипажей, и титул опять у КАМАЗа. Заслуженная победа. Весь экипаж справился отлично. Задача на следующий год? Будем бороться за победу, как и всегда», – сказал Сотников.

Экипаж победителей, слева направо: механик Ильгиз Ахметзянов, штурман Руслан Ахмадеев и пилот Дмитрий Сотников

Перед стартом финального отрезка Сотникова, лидера грузового зачета, от идущего вторым Эдуарда Николаева отделяли 7 минут 35 секунд. Каждый боролся за себя, но важно было сохранить командный дух, не допустить фатальных ошибок и сохранить позиции всей команды в генеральной классификации. Так они и финишировали.

«Этот "Шелковый путь»" воодушевил и удивил своей трассой. Очень довольны, вся команда в шоке. Для новичков, особенно для Богдана Каримова, это очень серьезный опыт, так как "Дакара" для российских спортсменов нет. Организаторы максимально приблизили ралли к "Дакару", сделали потрясающую гонку, спасибо им огромное. Маршрут просто фантастический!» – отметил Эдуард Николаев.

Кстати, сам завершающий 11-й этап выиграл именно Богдан Каримов, а в генеральной классификации его экипаж стал четвертым. Третью же позицию занял белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ-СПОРТавто», не сумевший защитить титул после прошлогодней победы. Он лидировал и в этом году (с преимуществом над Сотниковым в 5 секунд!), но на 8-м этапе столкнулся с поломкой рулевого управления и потерял больше часа – время, которое уже не получилось отыграть... Что касается команды «КАМАЗ-мастер», то эта победа на «Шелковом пути» стала для нее одиннадцатой.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КАМАЗ-мастер