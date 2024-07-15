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Использование дешевых аналогов этой жидкости выведет двигатель вашей машины из строя

Водителям объяснили, чем чревато для мотора применение дешевого моторного масла

В настоящее время на рынке представлено огромное количество моторного масла для автомобиля, выбрать вариант в соотношении цена/качество достаточно сложно. Стоит помнить о том, что покупка дешевого варианта в стремлении сэкономить может обернуться серьезными проблемами для силового агрегата автомобиля.

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Для нормальной работы двигателя моторное масло играет ключевую роль, оно смазывает движущиеся части, снижает трение, охлаждает мотор и защищает его от износа. Качественное моторное масло способствует чистоте двигателя, предотвращая накопление вредных отложений и шлаков. Это происходит благодаря определенным свойствам масла, потому что оно соответствует стандартам качества.

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В дешевом масле содержится меньшее количество высококачественных присадок – это химические вещества, способствующие улучшению характеристик масла. Они предотвращают коррозию, улучшают смазочные свойства, снижают уровень окисления и предотвращают образование шлама. В дешевых аналогах из-за недостатка таких присадок масло быстрее теряет свои свойства, в итоге – износ двигателя повышается.

Одним из ключевых недостатков дешевого масла является его низкая термостабильность. В условиях высоких температур, возникающих в двигателе, дешевое масло быстро разлагается, теряя смазочные свойства. Между деталями увеличивается трение, из-за этого двигатель может перегреться и в конечном итоге выйти из строя. Иногда использование низкокачественного масла может спровоцировать заклинивание мотора, и тогда владельцу предстоит дорогостоящий ремонт, вплоть до полной замены двигателя.

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Источник: carsweek.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 2
15.07.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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