Срок ремонта автомобиля по ОСАГО увеличат

Кабмин поддержал увеличение срока ремонта по ОСАГО

Правительство РФ поддержало инициативу об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней вместо нынешних 30, сказано в заключении правительственной комиссии.

С соответствующим предложением выступил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Он считает, что продление срока ремонта требуется из-за проблем с поставками автозапчастей. Кутепов пояснил, что страховщики, которые не могут проделать работу в установленные сроки, вынуждены расторгать договоры с СТО.

Правительственная комиссия отметила, что инициатива должна носить временный характер. Также должны быть выработаны меры, которые не дадут страховщикам злоупотреблять возможностью продления срока ремонта.

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Источник: ТАСС