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От 1,7 млн рублей: пять самых дешевых китайских седанов

Названы самые дешевые китайские седаны в России до 2 млн рублей

Среди наиболее доступных китайских седанов в РФ можно выделить Changan Alsvin. Его цена стартует от 1,7 млн рублей, хотя при этом необходимо выполнить определенные условия. Машина оснащается роботизированной коробкой передач даже в базе, оснащение достойное.

Changan Alsvin
Changan Alsvin
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Более крупный и популярный в РФ Geely Emgrand стоит от 1,85 млн рублей. За эти деньги предлагается автомобиль в базовой комплектации с 1,5-литровым 122-сильным бензиновым атмосферником и 5-ступенчатой МКП.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

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Цена Jetta VA3 начинается от 1,928 млн рублей, автомобиль оснащен 110-сильным бензиновым атмосферником и 5-ступенчатой АКП.

Jetta VA3
Jetta VA3

Современная модель Omoda S5 будет стоить от 1,95 млн рублей, но это с учетом специальной выгоды в 300 000 рублей. Под капотом 1,5-литровый 113-сильный атмосферник, работающий в паре с бесступенчатым вариатором. Но уже в базе есть электронный стояночный тормоз с AutoHold, бесключевой доступ, подсветка интерьера, аудиосистема с шестью динамиками и два 10,25-дюймовых экрана.

Omoda S5
Omoda S5

На пятой строчке Kaiyi E5 за 1,955 млн рублей с учетом скидки. На автомобиль ставится 1,5-литровый 147-сильный бензиновый турбомотор в паре с вариатором, а в стандартное оснащение входят галогеновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, люк с электроприводом и прочее.

Kaiyi E5
Kaiyi E5

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

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Источник: «Автоновости дня»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Changan | «За рулем» | Jetta
Количество просмотров 1
15.07.2024
Фото:Depositphotos | Changan | «За рулем» | Jetta
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