Этот популярный кроссовер Hyundai теперь стоит дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в РФ из КНР новые кроссоверы Hyundai ix35 по цене от 2,85 млн рублей

В Россию продолжают привозить новые кроссоверы Hyundai ix35 по параллельному импорту по цене от 2,849 млн рублей. За такую сумму автомобиль 2023 г. в. продается в Екатеринбурге. В оснащение входит кожаный салон, медиасистема с 10-дюймовым экраном, система кругового обзора, климат-контроль, круиз-контроль и прочее.

По цене от 2,9 до 2,99 млн рублей Hyundai ix35 2023 и 2024 г. в. продают в Набережных Челнах, Барнауле, Чебоксарах и Екатеринбурге.

Hyundai ix35

Что касается техники, то у Hyundai ix35 два варианта: в базовом автомобиль оснащен 1,4-литровым 140-сильным турбомотором и роботом. В топовом он предлагается с 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 160 л.с. и 6-ступенчатой АКП.

Официально представленные в России китайские кроссоверы зачастую продают дороже. Например, стоимость Geely Atlas нового поколения в версиях с передним приводом начинается от 3 199 990 рублей, а цена Jaecoo J7 стартует от 3 149 900 рублей.

Hyundai ix35

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»