Этот популярный кроссовер Hyundai теперь стоит дешевле «китайцев»
В Россию продолжают привозить новые кроссоверы Hyundai ix35 по параллельному импорту по цене от 2,849 млн рублей. За такую сумму автомобиль 2023 г. в. продается в Екатеринбурге. В оснащение входит кожаный салон, медиасистема с 10-дюймовым экраном, система кругового обзора, климат-контроль, круиз-контроль и прочее.
По цене от 2,9 до 2,99 млн рублей Hyundai ix35 2023 и 2024 г. в. продают в Набережных Челнах, Барнауле, Чебоксарах и Екатеринбурге.
Что касается техники, то у Hyundai ix35 два варианта: в базовом автомобиль оснащен 1,4-литровым 140-сильным турбомотором и роботом. В топовом он предлагается с 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 160 л.с. и 6-ступенчатой АКП.
Официально представленные в России китайские кроссоверы зачастую продают дороже. Например, стоимость Geely Atlas нового поколения в версиях с передним приводом начинается от 3 199 990 рублей, а цена Jaecoo J7 стартует от 3 149 900 рублей.
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Источник: «Автоновости дня»
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